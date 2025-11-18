1. Kartalkaya (Bolu, Kayak Merkezi)

Mesafe & Ulaşım:

Ankara’dan Kartalkaya’ya yaklaşık 190 km mesafe var.

Özel araçla gitmek en yaygın yol; Bolu üzerinden Köroğlu Dağları’na çıkarak erişiliyor.

Özellikler / Aktiviteler:

Kartalkaya, Türkiye’nin en tanınmış kayak merkezlerinden biri. Pist uzunluğu, lift sayısı ve kar kalitesi ile kış sporları için ideal.

Pist yükseklikleri 1.850 m – 2.200 m civarında, bu da iyi kar tutuşu sağlar.

Hem başlangıç hem ileri seviye kayakçılar için uygun pistler var.

Konaklama ve Ücretler:

Kartalkaya’da çeşitli konaklama seçenekleri bulunuyor: dağ evleri, butik oteller, kayak otelleri,her bütçeye uygun oteller mevcut.

Lüks otellerde gecelik konaklama fiyatları oldukça yüksek olabiliyor; bazı dağ evlerinde bir gecelik konaklama 50.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Telesiyej / kayak için ski-pass ücretleri sezon ve haftaiçi / hafta sonu değişebilir,örneğin hafta sonu lift ücretleri daha yüksek olabiliyor.

Artılar:

Ankara’ya nispeten yakın olması; hafta sonu kaçamakları için ideal.

Pist çeşitliliği ve doğayla iç içe konaklama.

Lüks seçenekler var; hem orta bütçeli hem de “kayak tatilinde lüks” isteyenlere hitap ediyor.

Eksiler:

Yüksek konaklama maliyetleri.

Popüler zamanlarda (sömestir, yılbaşı) otellerin doluluk oranı çok yüksek olabilir.

Yol koşulları kışta dikkat gerektirebilir, karlı ve virajlı rotalar olabiliyor.

2. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi (Kastamonu / Çankırı)

Mesafe & Ulaşım:

Ilgaz Dağı Milli Parkı ve kayak merkezi Ankara’ya nispeten erişilebilir bir konumda. Yaklaşık 210 km mesafede Ankara'ya.

Kayak merkezine özel araç ile ulaşmak yaygın tercih; toplu taşıma seçenekleri de bazı rotalarda mevcut.

Özellikler / Aktiviteler:

Ilgaz, doğal orman alanı ile çevrili ve kış sporları için çok uygun bir parkur sunuyor.

Kayak, snowboard gibi aktiviteler mümkün.

Aynı zamanda doğa yürüyüşü, kar manzarası fotoğrafçılığı için de ideal.

Konaklama ve Ücretler:

Bölgede “FERKO Ilgaz Mountain Resort Hotel” gibi büyük tesisler var.

Ayrıca daha uygun misafirhaneler, dağ evleri ve kayak merkezi civarında konaklama birimleri bulunuyor.

Konaklama fiyatları mevsime göre değişmekle birlikte yüksek sezonda otel + kayak maliyeti artabilir.

Artılar:

Daha “otantik” kış tatili deneyimi; doğayla iç içe, ormanlık alan.

Ankara’ya makul sürüş mesafesi ile hafta sonu tatilleri için iyi alternatif.

Eksiler:

Bazı konaklama birimleri lüks değil, sınırlı tesis olabilir.

Ulaşım kış şartlarında zorlaşabilir.

3. Yedigöller Milli Parkı (Bolu)

Mesafe & Ulaşım:

Yedigöller, Bolu’nun kuzeyinde yer alıyor.

Ankara’dan özel araçla yaklaşık 3 saat civarı bir yolculuk gerekebilir.

Özellikler / Aktiviteler:

Yedigöller, 7 adet gölden oluşan doğal bir tablo gibi: Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl vb. göller var.

Kış aylarında göllerin çevresinde kar manzarası muazzamdır, fotoğrafçılık için ideal.

Kamp, doğa yürüyüşü (trekking), kuş gözlemciliği, karla kaplı patikalar gibi doğa odaklı aktiviteler yapılabilir.

Konaklama ve Ücretler:

Milli Park içinde ve çevresinde bungalov evler, misafirhaneler var.

Etstur ve benzeri sitelerde Yedigöller’de doğayla iç içe konaklama seçenekleri listelenmiş.

Alternatif olarak “2 gece 3 gün kamp + doğa programı” gibi tur paketleri de bulunuyor.

Konaklama maliyeti oldukça değişken: bungalov veya misafirhane – kamp arasında geniş bir yelpaze var.

Artılar:

Sessiz, huzurlu, doğal bir kış kaçamağı.

Kayak merkezlerinden farklı: kayak değil, doğaya ve manzaraya odaklı tatil isteyenler için harika.

Kamp kurmak mümkün, bu da maliyeti düşürebilir.

Eksiler:

Kışın yol ve hava koşulları zorlu olabilir.

Bazı tesislerde konfor sınırlı olabilir (kamp, basit misafirhane).

Kalabalık tatil zamanlarında konaklama rezervasyonu gereklidir.

4. Abant Gölü (Bolu)

Mesafe & Ulaşım:

Abant Gölü, Ankara’ya yaklaşık 225 km uzaklıktadır.

Yolculuk özel araç ile tercih edilir, Bolu üzerinden geçmek yaygın.

Özellikler / Aktiviteler:

Abant, manzarası ve gölüyle ünlüdür. Kışın göl çevresi karla kaplandığında oldukça romantik ve sakin bir atmosfere bürünür.

Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, kuş gözlemi, kar yürüyüşleri (snowshoeing) gibi etkinlikler mümkün.

Göl kenarında piknik alanları ve izleme terasları var.

Konaklama ve Ücretler:

Göl çevresinde butik oteller, bungalov evler mevcut.

Konaklama fiyatları tesisin kalitesine (otel, bungalov vs) ve sezon yoğunluğuna göre değişir.

Kış aylarında konaklama maliyeti orta-üst seviyeye çıkabilir, ancak tamamen kayak odaklı merkezler kadar pahalı olmayabilir.

Artılar:

Kayak merkezlerine göre daha sakin, doğayla baş başa bir tatil.

Romantik kaçamak ve fotoğrafçılık için çok uygun.

İstanbul ve Ankara’dan erişimi nispeten kolay.

Eksiler:

Kayak pistleri yok (ya da çok sınırlı), kar aktiviteleri daha çok yürüyüş vs ağırlıklı.

Bazı konaklama birimleri sezonluk doluluk yaşayabilir.

5. Soğuksu Milli Parkı (Kızılcahamam, Ankara)

Mesafe & Ulaşım:

Aslında Ankara il sınırları içinde: Kızılcahamam bölgesinde yer alıyor. Soğuksu Milli Parkı, Ankara’ya yaklaşık 80 km mesafede.

Araba ile gitmek oldukça pratik; günübirlik veya bir gece konaklama için ideal.

Özellikler / Aktiviteler:

Ormanlık alan, yürüyüş rotaları, kamp alanları ve piknik bölgeleri var.



Kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, trekking gibi aktiviteler öne çıkıyor.

Kışın kar yağdığında doğa harika bir manzara sunar: ağaçlar karla kaplandığında kartpostallık görünümler oluşur.

Konaklama ve Ücretler:

Parkta kamp alanları, kampçılar için altyapı mevcut: masa, ateş yerleri, tuvalet gibi tesisler var.



Aynı zamanda parkta termal spa resort tarzı bir tesis var: yaklaşık 300 yatak kapasiteli otel / resort.

Konaklama maliyeti kamp için oldukça düşük olabilir; resort seçildiğinde ise daha yüksek olacaktır (termal tesis + konforlu otel).

Artılar:

Şehirden çok uzaklaşmadan doğayla baş başa bir tatil imkânı.

Kamp severler ve doğa tatili arayanlar için harika.

Termal tesisi sayesinde kar + sıcak su kombinasyonu çekici.

Eksiler:

Tam bir kayak merkezi değil; pist / telesiyej gibi büyük kayak altyapısı yok.

Termal tesis seçildiğinde maliyet artar.