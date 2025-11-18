AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son olağan kurultayını 4-5 Kasım 2023'te toplayan CHP'de, parti tüzüğüne göre iki yılda bir yapılması öngörülen olağan kurultay için geri sayım başladı. Partinin 39. Olağan Kurultayı, 28, 29, 30 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda toplanacak. Kurultay sloganının, 'Şimdi İktidar Zamanı' olması bekleniyor.

Kurultay, üç gün sürecek

Kurultay, 23 Ekim'deki Parti Meclisi (PM) toplantısında alınan karar neticesinde üç günde tamamlanacak.

28 Kasım'da yeni parti programı, tüzük gereği kayıtlı 1300'ü aşkın kurultay delegesinin oyuna sunulacak. 29 Kasım'da delegeler, Genel Başkan seçimi için sandığa gidecek. Kurultayın son günü olan 30 Kasım'da ise 60 PM ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapılacak.

Genel Başkanlık için delegelerin yüzde 5'inin imza vermesi gerekiyor

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tam sayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için 'Seçimlerde kural, çarşaf listedir.' ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine, blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

Kurultayda çarşaf liste yönteminin yer alması ve Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesine karşılık olarak birkaç listenin daha partililerce delegenin takdirine sunulması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dördüncü kez seçilmek için kurultayda olacak

Son iki yılda 38. Olağan Kurultay, 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayı ve 21. ve 22. Olağanüstü Kurultayları toplayan CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor.

Daha önce biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultayda Genel Başkan seçilen Özel, dördüncü kez delegenin onayını almaya çalışacak.

MYK ve PM'de değişikliğe gidilmesi üzerinde duruluyor

Özel'in, PM için delegeye sunacağı anahtar listede, yer aldığı önceki kurultaylardakinin aksi bir anahtar liste hazırlayarak farklı isimlere yer vermesi bekleniyor.

Öte yandan Genel Başkan Özgür Özel'in, tüzük gereği kurultayda seçilen PM listesinden belirlediği Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) biçimi ve üyelerinde değişikliğe gitmesi öngörülüyor.

Partide Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki her bakanlığa karşılık uygulanan 'Gölge Kabine' sisteminin bırakılması, bazı bakanlık alanlarının birleştirilerek MYK üye sayısının düşürülmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda, TBMM'deki bazı bakanlık alanlarının birleştirildiği ihtisas komisyonlarının örnek alınabileceği ifade ediliyor.

MYK'nin biçiminin yanı sıra üyeleri noktasında da değişiklik yapılması öngörülüyor. MYK üyelerinin hepsinin milletvekilleri arasından belirlenmesi ve 'dokunulmazlık' hakları sayesinde daha etkin çalışabilecekleri değerlendiriliyor.

Kurultay hazırlıkları sürüyor

CHP'nin, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak 61. kurultayı için hazırlıklar da sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor.

21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylarda salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci almayan CHP, 39. Olağan Kurultayına seyircileri davet edecek.

Kurultayda seçimleri takip etmek isteyen basın mensuplarına da akreditasyon uygulanacak.