İstanbul’da bir görme engelli vatandaş, M9 Metro Hattı’nda sesli anonsların standartlara uygun olmaması nedeniyle toplu taşıma hizmetinden eşit şekilde yararlanamadığını belirterek TİHEK’e başvurmuştu. Başvuruda, bazı vagonlarda sesli anons yapılmadığı, bazı vagonlarda ise ses seviyesinin çok düşük olduğu ve bunun görme engelliler açısından erişilebilirlik ihlali oluşturduğu öne sürüldü.

Sesli Anonsların Yapılmadığı Tespit Edildi

Metro İstanbul A.Ş., trenlerde kullanılan bilgilendirme sisteminin teknolojik ömrünü doldurduğunu ve yedek parça üretiminin sona erdiğini savunarak manuel anonslarla bilgilendirme yaptıklarını açıkladı. Ancak TİHEK incelemesinde, İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alınan 18 Eylül 2025 tarihli rapor ile M9 hattında güzergah, durak, kalkış ve varış bilgilerinin sesli olarak duyurulmadığı tespit edildi.

“Erişilebilirlik Temel İnsan Hakkıdır”

Kurul kararında, erişilebilirliğin yalnızca teknik bir konu değil, temel bir insan hakkı olduğu vurgulandı. Kamu hizmetlerinden engelli bireylerin eşit şekilde yararlanmasını sağlamak devletin pozitif yükümlülüğü olarak tanımlandı. TİHEK, İBB’nin metro hattındaki yolcu bilgilendirme sistemlerini erişilebilir hâle getirmemesinin engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğunu belirterek, İBB’ye 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.