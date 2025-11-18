Kasım ayıyla birlikte her yıl tekrarlanan indirim kampanyaları, bu yıl da tüketiciler için fırsattan çok risk barındırdı. Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, büyük markaların ve online alışveriş platformlarının agresif pazarlama stratejileriyle tüketiciyi manipüle ettiğini belirtti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; “Önce zam sonra indirim” uygulamalarından yapay stok uyarılarına, sepette değişen fiyatlardan teslimat sorunlarına kadar pek çok şikâyetin arttığını söyleyen Kılıç, kampanya dönemlerinde aldatıcı uygulamaların sistematik hale geldiğini ifade etti. Tüketicilere bilinçli hareket etme çağrısında bulunan Kılıç, “Abartılı indirimlere temkinli yaklaşılmalı, kanıtlar saklanmalı ve gerekirse şikâyet mekanizmaları devreye sokulmalı” uyarısında bulundu.

Kasım ayı indirim kampanyaları tüketiciyi yine yanılttı: Fiyat oyunları, stok manipülasyonları ve sözde fırsatlar… THD Genel Başkanı Ergün Kılıç, Kasım ayında yoğunlaşan kampanya dönemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, indirim kampanyalarının önemli bir kısmının “gerçek dışı” olduğunu belirterek tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.

“BU DÖNEM ŞİRKETLER KÂRLARINI EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARIYOR”

Kasım kampanyalarını değerlendirirken perakende ve e-ticaret şirketlerinin agresif pazarlama stratejilerine değinen Kılıç, “Kasım ayındaki kampanyalar, özellikle perakende, e-ticaret ve teknoloji odaklı şirketler yoğun reklam kârları ile kârlarını en yüksek seviyeye ulaştırdıklarını biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.

