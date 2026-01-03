Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Usta sanatçının kabri, sabahın erken saatlerinden itibaren gün boyu sevenleriyle dolup taştı.

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının, özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürdüğü biliniyordu. Tayfur’un vefatı, müzik dünyasında ve milyonlarca hayranı arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

Vefatının birinci yılında sanatçının hayranları mezarlığa gelerek dua etti, çiçek bıraktı. Bazı ziyaretçiler Tayfur’un şarkılarını mırıldanırken, bazıları da gözyaşlarını tutamadı. Sevenleri, onun yalnızca bir sanatçı değil, yaşanmışlıkların sesi olduğunu dile getirdi.

Ferdi Tayfur, geride bıraktığı yüzlerce eserle Türk müziğinde silinmez bir iz bırakırken, şarkıları vefatının ardından da dillerden düşmemeye devam ediyor. Usta sanatçı, aradan geçen bir yıla rağmen hâlâ büyük bir sevgi ve özlemle anılıyor.