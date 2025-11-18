TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyona Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; sunum öncesi ve sonrasında muhalefet milletvekilleri söz alarak geniş kapsamlı eleştiriler yöneltti. CHP’li vekiller, Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinden Gazze politikasına, büyükelçi atamalarından ABD ile ilişkilerde 'taviz' iddialarına uzanan sert değerlendirmelerde bulundu.

MUHALEFETİN ÖNE ÇIKAN ELEŞTİRİ BAŞLIKLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelttikleri eleştirilerde özellikle vize krizi ve pasaport sorunlarına dikkat çeken Milletvekilleri, Türk pasaportunun son yıllarda ciddi şekilde değersizleştiğini ifade eden muhalefet temsilcileri, öğrencilerin, milletvekillerinin ve iş insanlarının dahi vize alamadığını, birçok kişinin ise vize randevusuna bile ulaşmakta güçlük çektiğini dile getirdi. Bu durumun Türkiye’nin uluslararası itibarı açısından kaygı verici bir noktaya geldiğini vurguladılar.

VELİ AĞBABA’DAN SERT YARGI VE AB ELEŞTİRİLERİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bütçe sunumu öncesi konuşmasında özellikle şu başlıklara değindi: AİHM kararlarının uygulanmaması, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nde ihlal prosedürüyle karşı karşıya olması, Pasaport itibarındaki düşüş, Türk vatandaşlarının vize alamaması..

“Pasaport bir ülkenin namusudur; Türk pasaportu artık dünyada saygınlığını kaybetti" diyen Ağbaba, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Trump ile kurulan ilişkilere yönelik eleştirilerini de sıralayarak, “Türkiye, bir sömürge valisinin açıklamalarına dahi ses çıkaramıyor" ifadelerini kullandı.

