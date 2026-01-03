Tarihi yapıları, kültürel değerleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkan Mardin, kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan Mardin Kalesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Zinciriye Medresesi ile kentteki birçok cami ve kilise güzel görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde çöken sisle birlikte tarihi yapıların üzeri tamamen sisle kaplanırken, ortaya güzel manzaralar çıktı.

'GÜNDÜZÜ AYRI, GECESİ AYRI GÜZEL'

Görüntüleri dronla kaydeden dron operatörü Ömer Yasir Ağalday, kentin taş mimarisinin hayranlık uyandırdığını belirterek, 'Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel Mardin'i dron kamerasıyla çekip tanıtmaya çalışıyorum' dedi. (DHA)