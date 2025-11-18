İşsizlik ve İstihdam Rakamları

  • İşsiz sayısı: 3 milyon 10 bin kişi (26 bin kişi azalış)

  • İşsizlik oranı: Erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2

  • İstihdam edilenlerin sayısı: 32 milyon 558 bin kişi (65 bin kişi artış)

  • İstihdam oranı: Yüzde 49 (Erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda yüzde 32,1)

  • İş gücü: 35 milyon 568 bin kişi (39 bin kişi artış)

  • İş gücüne katılma oranı: Yüzde 53,5 (Erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,2)

Genç Nüfusta İşsizlik

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 15,3 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.

Sektörel İstihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış verilerle sektörel istihdam değişimi:

Çalışma Süresi ve Atıl İş Gücü

  • Haftalık ortalama fiili çalışma süresi: 42,5 saat (0,4 saat artış)

  • Atıl iş gücü oranı: Yüzde 29,4 (2,6 puan düşüş)

  • Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin oranı: Yüzde 18,9

  • Potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı: Yüzde 20,3

