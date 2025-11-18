İşsizlik ve İstihdam Rakamları
-
İşsiz sayısı: 3 milyon 10 bin kişi (26 bin kişi azalış)
-
İşsizlik oranı: Erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2
-
İstihdam edilenlerin sayısı: 32 milyon 558 bin kişi (65 bin kişi artış)
-
İstihdam oranı: Yüzde 49 (Erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda yüzde 32,1)
-
İş gücü: 35 milyon 568 bin kişi (39 bin kişi artış)
-
İş gücüne katılma oranı: Yüzde 53,5 (Erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,2)
Genç Nüfusta İşsizlik
15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 15,3 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.
Sektörel İstihdam
Mevsim etkisinden arındırılmış verilerle sektörel istihdam değişimi:
-
Tarım: +13 bin kişi
-
İnşaat: +40 bin kişi
-
Hizmet: +159 bin kişi
-
Sanayi: -147 bin kişi
Toplam istihdamın sektör dağılımı: Tarım %14, Sanayi %19,8, İnşaat %7, Hizmet %59,3
Çalışma Süresi ve Atıl İş Gücü
-
Haftalık ortalama fiili çalışma süresi: 42,5 saat (0,4 saat artış)
-
Atıl iş gücü oranı: Yüzde 29,4 (2,6 puan düşüş)
-
Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin oranı: Yüzde 18,9
-
Potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı: Yüzde 20,3