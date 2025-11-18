İşsiz sayısı: 3 milyon 10 bin kişi (26 bin kişi azalış)

İşsizlik oranı: Erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2

İstihdam edilenlerin sayısı: 32 milyon 558 bin kişi (65 bin kişi artış)

İstihdam oranı: Yüzde 49 (Erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda yüzde 32,1)

İş gücü: 35 milyon 568 bin kişi (39 bin kişi artış)