Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir, ülke gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Pekdemir, Dilovası’ndaki iş kazası, öğretmen atamaları ve TOKİ başvuru kriterleri üzerinden hükümete sorular yöneltti.

DİLOVASI’NDAKİ ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ: BU BİR KAZA DEĞİL, İHMAL ZİNCİRİ

Kocaeli Dilovası’nda 3’ü çocuk 6 emekçinin yaşamını yitirdiği olayı hatırlatan Pekdemir, kazanın önlenebilir olduğunu belirtti.

Pakdemir, “Bir vatandaşın CİMER’e defalarca sigortasız işçi çalıştırıldığı ve yangın sistemi olmadığı yönünde başvuru yaptığı hâlde işlem yapılmadığını biliyoruz. Buna nasıl kaza denir?” diyerek ihmale dikkat çekti.

“DEVLET MEMURLUĞUNUN YOLU PARTİ KAPISINDAN MI GEÇİYOR?”

Öğretmen atamaları sırasında ortaya çıkan görüntülere tepki gösteren Pekdemir, siyasetin memuriyete erişimde etkili olmasını eleştirdi. “Gençler kapı kapı dolaşarak değil, bileğinin hakkıyla geleceğe yürümek ister. Devlet memurluğu bir partinin gölgesine sığınarak kazanılmaz.” dedi.

