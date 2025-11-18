Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün uzun süredir hazırlıklarını yaptığımız toplantıları İspanya’da gerçekleştiriyorum. Bir başka güçlü ülkenin desteğini artıracağını ve bunun hayatları korumamıza, savaşın sona ermesini hızlandırmamıza yardımcı olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yapılacak görüşmeden ‘daha fazla güç kazandıracak anlaşmalar’ çıkması için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Zelenskiy, Ukrayna’nın ortaklarıyla ilişkilerinde her gün somut sonuç alması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, ayrıca Türkiye’de görüşmeler gerçekleşeceğini belirterek, “Yarın Türkiye'de görüşmeler olacak. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sona ermesini hızlandırmak için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna’nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.