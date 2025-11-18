2025 yılın Aile Yılı olarak planlanması ardından doğum, süt ve ücretsiz izinlerin artacağı ve yeni düzenlemelerin geleceği düşünülüyor. Yeni düzenleme ise şöyle: Doğum izni 20-24 haftaya çıkarılabilir. Doğum iznini babalarda kullanılabilecek. Doğum sonrası babaya verilen izin 5 günden 10 güne çıkartılabilir. Süt iznini işçi anneler de ilk ay 6 ay 3 saat sonraki 6 ay 1,5 saat kullanılabilecek. Ücretsiz izinde ise işçi anneler de mevcut 6 aylık sürede, memurlar gibi 2 yıla çıkacak.

İşçilerde mevcut doğum izni

1. Anne için doğum izni

  • Doğumdan önce: 8 hafta (56 gün)

  • Doğumdan sonra: 8 hafta (56 gün)

  • Toplam: 16 hafta (112 gün)

  • Çoğul gebelikte (ikiz, üçüz): 2 hafta eklenir → toplam 18 hafta (126 gün).

2. Erken doğum

  • Doğum beklenenden erken gerçekleşirse, kullanılamayan doğum öncesi süre doğum sonrası izne eklenir.

3. Süt izni

  • Doğum sonrası işe dönüşte:

    • Günde 1,5 saat süt izni (bebek 1 yaşına kadar).

4. Ücretsiz izin (Analık izni sonrası)

  • Anne talep ederse:

    • 1. çocuk için: 60 gün

    • 2. çocuk için: 120 gün

    • 3. ve sonraki için: 180 gün
      Bu sürelerde ücret ödenmez ama kıdem devam eder.

5. Kısmi çalışma hakkı

  • Ücretli analık izni bittikten sonra anne isterse çocuğun ilkokul çağına kadar kısmi çalışma yapabilir.

6. Babalık izni (işçiler)

  • 5 gün ücretli izin.

Memurlarda mevcut doğum izni

1. Anne için doğum izni

Doğumdan önce: 8 hafta

Doğumdan sonra: 8 hafta

Toplam: 16 hafta

Çoğul gebelikte: 2 hafta eklenir → toplam 18 hafta.

2. Erken doğum

İşçilerde olduğu gibi, doğumdan önce kullanılamayan süre doğum sonrası izne eklenir.

3. Süt izni

İlk 6 ay → günde 3 saat

İkinci 6 ay → günde 1,5 saat

4. Ücretsiz izin hakkı

Memur annelere:

Talebe bağlı olarak doğum sonrası 24 aya kadar ücretsiz izin verilir.

Memur babalara:

Doğumdan itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

5. Babalık izni (memurlar)

10 gün ücretli izin.

6. Evlat edinmede izin

3 yaşından küçük çocuk evlat edinilirse:

Memurlarda: 8 hafta izin.

İşçilerde: 8 hafta izin.

Muhabir: Şevval Ateş