2025 yılın Aile Yılı olarak planlanması ardından doğum, süt ve ücretsiz izinlerin artacağı ve yeni düzenlemelerin geleceği düşünülüyor. Yeni düzenleme ise şöyle: Doğum izni 20-24 haftaya çıkarılabilir. Doğum iznini babalarda kullanılabilecek. Doğum sonrası babaya verilen izin 5 günden 10 güne çıkartılabilir. Süt iznini işçi anneler de ilk ay 6 ay 3 saat sonraki 6 ay 1,5 saat kullanılabilecek. Ücretsiz izinde ise işçi anneler de mevcut 6 aylık sürede, memurlar gibi 2 yıla çıkacak.
İşçilerde mevcut doğum izni
1. Anne için doğum izni
-
Doğumdan önce: 8 hafta (56 gün)
-
Doğumdan sonra: 8 hafta (56 gün)
-
Toplam: 16 hafta (112 gün)
-
Çoğul gebelikte (ikiz, üçüz): 2 hafta eklenir → toplam 18 hafta (126 gün).
2. Erken doğum
-
Doğum beklenenden erken gerçekleşirse, kullanılamayan doğum öncesi süre doğum sonrası izne eklenir.
3. Süt izni
-
Doğum sonrası işe dönüşte:
-
Günde 1,5 saat süt izni (bebek 1 yaşına kadar).
-
4. Ücretsiz izin (Analık izni sonrası)
-
Anne talep ederse:
-
1. çocuk için: 60 gün
-
2. çocuk için: 120 gün
-
3. ve sonraki için: 180 gün
Bu sürelerde ücret ödenmez ama kıdem devam eder.
-
5. Kısmi çalışma hakkı
-
Ücretli analık izni bittikten sonra anne isterse çocuğun ilkokul çağına kadar kısmi çalışma yapabilir.
6. Babalık izni (işçiler)
-
5 gün ücretli izin.
Memurlarda mevcut doğum izni
1. Anne için doğum izni
Doğumdan önce: 8 hafta
Doğumdan sonra: 8 hafta
Toplam: 16 hafta
Çoğul gebelikte: 2 hafta eklenir → toplam 18 hafta.
2. Erken doğum
İşçilerde olduğu gibi, doğumdan önce kullanılamayan süre doğum sonrası izne eklenir.
3. Süt izni
İlk 6 ay → günde 3 saat
İkinci 6 ay → günde 1,5 saat
4. Ücretsiz izin hakkı
Memur annelere:
Talebe bağlı olarak doğum sonrası 24 aya kadar ücretsiz izin verilir.
Memur babalara:
Doğumdan itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
5. Babalık izni (memurlar)
10 gün ücretli izin.
6. Evlat edinmede izin
3 yaşından küçük çocuk evlat edinilirse:
Memurlarda: 8 hafta izin.
İşçilerde: 8 hafta izin.