2025 yılın Aile Yılı olarak planlanması ardından doğum, süt ve ücretsiz izinlerin artacağı ve yeni düzenlemelerin geleceği düşünülüyor. Yeni düzenleme ise şöyle: Doğum izni 20-24 haftaya çıkarılabilir. Doğum iznini babalarda kullanılabilecek. Doğum sonrası babaya verilen izin 5 günden 10 güne çıkartılabilir. Süt iznini işçi anneler de ilk ay 6 ay 3 saat sonraki 6 ay 1,5 saat kullanılabilecek. Ücretsiz izinde ise işçi anneler de mevcut 6 aylık sürede, memurlar gibi 2 yıla çıkacak.

İşçilerde mevcut doğum izni

1. Anne için doğum izni

Doğumdan önce: 8 hafta (56 gün)

Doğumdan sonra: 8 hafta (56 gün)

Toplam: 16 hafta (112 gün)

Çoğul gebelikte (ikiz, üçüz): 2 hafta eklenir → toplam 18 hafta (126 gün).

2. Erken doğum

Doğum beklenenden erken gerçekleşirse, kullanılamayan doğum öncesi süre doğum sonrası izne eklenir.

3. Süt izni

Doğum sonrası işe dönüşte: Günde 1,5 saat süt izni (bebek 1 yaşına kadar).



4. Ücretsiz izin (Analık izni sonrası)

Anne talep ederse: 1. çocuk için: 60 gün 2. çocuk için: 120 gün 3. ve sonraki için: 180 gün

Bu sürelerde ücret ödenmez ama kıdem devam eder.



5. Kısmi çalışma hakkı

Ücretli analık izni bittikten sonra anne isterse çocuğun ilkokul çağına kadar kısmi çalışma yapabilir.

6. Babalık izni (işçiler)

5 gün ücretli izin.

Memurlarda mevcut doğum izni

1. Anne için doğum izni

Doğumdan önce: 8 hafta

Doğumdan sonra: 8 hafta

Toplam: 16 hafta

Çoğul gebelikte: 2 hafta eklenir → toplam 18 hafta.

2. Erken doğum

İşçilerde olduğu gibi, doğumdan önce kullanılamayan süre doğum sonrası izne eklenir.

3. Süt izni

İlk 6 ay → günde 3 saat

İkinci 6 ay → günde 1,5 saat

4. Ücretsiz izin hakkı

Memur annelere:

Talebe bağlı olarak doğum sonrası 24 aya kadar ücretsiz izin verilir.

Memur babalara:

Doğumdan itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

5. Babalık izni (memurlar)

10 gün ücretli izin.

6. Evlat edinmede izin

3 yaşından küçük çocuk evlat edinilirse:

Memurlarda: 8 hafta izin.

İşçilerde: 8 hafta izin.