Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, kiralık sosyal konutların ev sahibinin devlet olacağı ve sadece İstanbul’da inşa edileceği bilgisi verildi. Projeye başvuran ve kriterleri karşılayan vatandaşların konutları kura usulüyle kiralayacağı ifade edildi.

Projeyle kira artışlarının dengelenmesinin hedeflendiği vurgulandı. Kiralar, evlerin bulunduğu bölgenin rayiç bedelinin altında olacak şekilde belirlenecek. Ayrıca konutlar 3 yıllığına kiralanacak ve TOKİ, kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetiminden sorumlu olacak.

Böylece İstanbul’da sosyal konut sahibi olamayan vatandaşlar da uygun fiyatlarla kiralık konut sahibi olabilecek. Projenin başvuru tarihleri ve detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk kez İstanbul’da kiralık konutlar da olacak.



Sistem nasıl mı işleyecek❓#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/qHfjxX9GcP — Murat KURUM (@murat_kurum) November 18, 2025