Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. 18 Kasım’da başlayan ilk ödemeyle birlikte, T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' ve '2' olan öğrenciler, 18 Kasım’da, '4' ve '6' olanlar 19 Kasım’da, '8' olanlar ise 20 Kasım’da ilk burs/kredi ödemesini alacak. Bu ödeme sadece ekim ve kasım aylarını kapsayan 2 aylık bir dönemi içeriyor.

Düzenli Ödemeler Başlıyor

Takip eden aylarda ise burs ve kredi ödemeleri her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılacak ve yine öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme günleri belirlenecek.

2025 Yılı İçin Belirlenen Burs/Kredi Tutarları

2025 yılı için belirlenen burs ve kredi tutarları şu şekilde olacak:

Lisans öğrencileri için 2 aylık burs/kredi tutarı: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri için 2 aylık burs/kredi tutarı: 6.000 TL

Doktora öğrencileri için 2 aylık burs/kredi tutarı: 9.000 TL

Ocak ayından itibaren, burs ve kredi tutarlarına zam yapılacak ve tüm öğrencilere yeni tutar üzerinden ödeme yapılacak.