Magazin dünyasında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu’nun piyasadaki tanıdıklarını yatırım vaadiyle toplamda 15 milyon TL dolandırdığı ileri sürüldü.

İddialara göre, Mengiroğlu paraları aldıktan sonra Türkiye’den ayrılarak Endonezya’nın ünlü turistik adası Bali’ye yerleşti. Olayın duyulmasının ardından parasını kaptıran birçok kişinin savcılığa başvurduğu öne sürülüyor.

Ceyhun Mengiroğlu cephesinden ise iddialara dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişme, sosyal medyada da tartışma konusu oldu.