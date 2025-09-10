CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gündeme dair yaptığı açıklamada iktidara sert sözlerle yüklendi. Emir, “Kirli bir kumpas var. Bu kumpas Saray tarafından organize ediliyor. Birkaç aparatı bulmuşlar, ‘CHP içerisindeki kavga’ diye sunuyorlar” ifadelerini kullandı.

Emir, iktidarın yaklaşan seçimleri kaybedeceğini anladığını belirterek, “Kaybedeceklerini anladılar. Yargı darbeleriyle bizi yavaşlatacaklarını umuyorlar. Ancak milletin iradesi karşısında hiçbir kumpas başarıya ulaşamayacak” dedi.

CHP’li Emir, partisine yönelik operasyonların demokrasiye zarar verdiğini de vurgulayarak, yurttaşlara “birlikte durma” çağrısında bulundu.