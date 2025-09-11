Ankara’nın Kalecik ilçesi Dağdemir mevkiinde bugün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede tedirginliğe neden oldu. Depremin sığ derinlikte olması nedeniyle çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Depremle ilgili değerlendirmede bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Çankırı Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Görür, söz konusu fay zonunun ters fay karakterli olduğunu ve maksimum 7 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca Çankırı Fay Zonu’nun, yaklaşık kuzey yönelimli uzandığını ve Kırşehir Masifi'nin batı sınırını oluşturduğunu ifade eden Görür, bölgenin jeolojik yapısı itibarıyla dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ancak uzmanlar, bölgede yaşayan vatandaşların deprem bilinci konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Yetkililerden açıklama bekleniyor.