Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere tüm tahliye yollarının açılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KAPILARINI AÇAN 30 ÜLKEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Gazze'deki ateşkesin üzerinden bir ay geçtikten sonra, DSÖ sahada sağlık sistemlerini yeniden inşa ediyor ve tıbbi tahliyeler yoluyla hastaların hayat kurtarıcı bakım almasını sağlıyor. Hastaları bakım için kabul etmek üzere kapılarını açan 30 ülkeye teşekkür ediyor ve diğerlerini de katılmaya çağırıyorum. Gazze dışında acil bakım almak üzere tahliye edilmeyi bekleyen, aralarında yaklaşık 4000 çocuğun da bulunduğu 16.500'den fazla hasta var. Ayrıca, başta Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria olmak üzere tüm tahliye yollarının açılması çağrısında bulunuyoruz. Sağlık ve şifa bekleyemez."

One month after the ceasefire in #Gaza, WHO is on the ground rebuilding health systems and ensuring patients receive life-saving care through medical evacuations.



I thank the 30 countries that have opened their doors to receive patients for care and call on others to join - more… pic.twitter.com/YiyhY7FkbT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 16, 2025