İlçe merkezinde dün öğleden sonra iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Derar Koca ve Şeref Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Koca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abisini bıçakla yaraladı!
Öte yandan kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: DHA