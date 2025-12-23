TDK, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile birlikte hazırladığı ankette, 2025’i yansıttığı düşünülen beş kelimeyi oylamaya açtı. Oylama, TDK’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Oylamaya Açılan 5 Kelime

TDK, kelimeleri kısa anlamlarıyla birlikte paylaştı:

  • Dijital Vicdan: Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve beğenilerle vicdan rahatlatma hali.

  • Vicdani Körlük: Büyük haksızlıklar karşısında duyarsız kalma durumu.

  • Çorak: Sadece toprak için değil, manevi ve çevresel yoksunluğu da anlatan bir kavram.

  • Eylemsiz Merhamet: İyi niyet olmasına rağmen harekete geçilmemesi.

  • Tek Tipleşme: İnsanların düşünce, dil ve yaşam tarzı bakımından birbirine benzemesi.

TDK, vatandaşları ankete katılarak oy kullanmaya çağırdı. Oylama sonunda en çok oy alan kelime, 2025 yılının kelimesi/kavramı olarak açıklanacak.

Muhabir: Haber Merkezi