TDK, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile birlikte hazırladığı ankette, 2025’i yansıttığı düşünülen beş kelimeyi oylamaya açtı. Oylama, TDK’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.
Oylamaya Açılan 5 Kelime
TDK, kelimeleri kısa anlamlarıyla birlikte paylaştı:
Dijital Vicdan: Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve beğenilerle vicdan rahatlatma hali.
Vicdani Körlük: Büyük haksızlıklar karşısında duyarsız kalma durumu.
Çorak: Sadece toprak için değil, manevi ve çevresel yoksunluğu da anlatan bir kavram.
Eylemsiz Merhamet: İyi niyet olmasına rağmen harekete geçilmemesi.
Tek Tipleşme: İnsanların düşünce, dil ve yaşam tarzı bakımından birbirine benzemesi.
TDK, vatandaşları ankete katılarak oy kullanmaya çağırdı. Oylama sonunda en çok oy alan kelime, 2025 yılının kelimesi/kavramı olarak açıklanacak.