El Kaide terör örgütüne bağlı 19 kişi, dört yolcu uçağını kaçırarak bunlardan ikisini New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin İkiz Kuleleri’ne, birini ABD Savunma Bakanlığı binası Pentagon’a yönlendirdi. Dördüncü uçak ise yolcuların teröristlere karşı koyması sonucu Washington’a ulaşamadan Pennsylvania’da düştü. Çarpmanın ardından İkiz Kuleler kısa sürede yıkılırken yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirdi, binlercesi yaralandı. 11 Eylül saldırıları yalnızca Amerika’yı değil tüm dünyayı derinden etkileyerek küresel güvenlik anlayışını değiştirdi, ABD’nin “Teröre Karşı Savaş” stratejisi çerçevesinde Afganistan ve Irak müdahalelerine zemin hazırladı.

11 Eylül olayı ABD'yi nasıl etkiledi?

11 Eylül olayı, ABD’yi siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan derinden etkiledi. Saldırıların ardından Amerikan halkı büyük bir şok ve travma yaşarken, ülke güvenlik politikalarında köklü değişikliklere gitti. İç güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı, havaalanları ve sınır kontrollerinde sıkı tedbirler uygulamaya konuldu, ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Ekonomik açıdan borsalarda ciddi dalgalanmalar yaşandı, havacılık ve turizm sektörü büyük zarar gördü. Uluslararası alanda ise ABD, terörle mücadeleyi öncelikli dış politika haline getirdi ve “Teröre Karşı Savaş” adı altında önce Afganistan’a, ardından Irak’a müdahale etti. 11 Eylül, Amerikan toplumunun güvenlik algısını kökten değiştirerek hem günlük yaşamı hem de ülkenin küresel stratejilerini yeniden şekillendirdi.