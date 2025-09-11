Eskişehir’de sokak ortasında eşini dövüp, boğazını sıktığı anların görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınan Ali H., adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde oturan Ali H., dün tartıştığı eşini sokak ortasında darbetti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Ali H., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadesi alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.