Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Sanayi Sitesi'nde kapı sistemleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çalışan Rıza Can Duyar, 5 Mart'ta iş yerinin önündeki bahçenin kenarında köpeklere ekmek bıraktı. Yan taraftaki emlak ofisinde çalışanlar buna tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Bu kavgadan bir gün sonra Rıza Can Duyar, pompalı tüfekle emlak ofisine girip masada oturan Mustafa Demir'e ateş etti. Duyar, dışarıya çıkıp iş yerine rastgele ateş etmeye devam etti. Mustafa Demir, hayatını kaybederken, iş yeri sahibi Erdinç Ç. yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan Rıza Can Duyar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede Rıza Can Duyar hakkında müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'AMACIM MİSİLLEME YAPMAKTI'

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Duyar, maktul Mustafa Demir'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık Duyar'a savunması için söz verildi. Duyar ifadesinde, mağdur olduğunu ifade ederek, "Olayı başlatan karşı taraf, bana saldıran da karşı taraf. Beni hor gördüler, kimseye bir şey yapmadım. Olay günü saat 5 gibi işe geldim. Bahçemize çöp atıldığını gördüm. 'Buraya niye çöp attınız?' diye sorunca bana küfrettiler, sonra kavga etmeye başladık, arbedeye dönüştü. Yaklaşık 10 kişi beni darbetti. Ben darp raporu almadım, geceyi evde geçirdim, şikayetçi de olmadım. Amacım misilleme yapmaktı, onların yaptığı gibi ben de onlara yapacaktım. Dükkana geldim, silahı görünce bağrışma yaşandı. Hepsi benim açık hedefimdeydi, istesem vururdum. Sonra dışarıdan ateş etmeye başladım. Ben Erdinç isimli şahsa direkt ateş etmedim, onun üst tarafına ateş ettim. Bu olayın tüm sorumlusu Aras isimli şahıstır. Pişmanım, keşke ben ölseydim de bu davayı görmeseydim" dedi.

'KEŞKE MUSTAFA ÖLMESEYDİ DE BEN ÖLSEYDİM'

Avukat beyanlarının ardından kararı açıklayacağını söyleyen mahkeme başkanı, sanık Duyar'a son sözünü sordu. Duyar, "Ben tasarlayarak kimsenin canını almaya gitmedim. Maktul Mustafa'ya eylemim yanlış oldu, keşke Mustafa ölmeseydi de ben ölseydim" diye konuştu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Duyar hakkında takdiri indirim uygulayarak ‘kasten öldürme’ suçundan verdiği müebbet hapis cezasını 25 yıla indirdi. Sanığa ayrıca, ‘mala zarar verme’ ve ‘zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından da hapis cezası verilerek, toplam cezası 32 yıl olarak belirlendi. (DHA)