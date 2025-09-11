Kaza, saat 22.30 sıralarında D100 yolunun Atalar Mahallesi geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen C.Ç. yönetimindeki 46 LA 523 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 17 AEE 818 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü C.Ç. ve otomobillerdeki ismi öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 3 şeritli D100 yolunun İstanbul istikametinin 2 şeridi bir süre trafiğe kapandı. Polis ekipleri tek şeritten kontrollü olarak araç geçişlerini sağladı. Otomobillerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)