Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara genelinde de hissedilen deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan geçmiş olsun mesajı geldi.

Başkan Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

Deprem sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve herhangi bir olumsuz ihbarın şu ana kadar gelmediği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların resmi kanallardan yapılacak açıklamaları takip etmelerini ve panik yapmamalarını istedi.