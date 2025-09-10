ABD'de metroda yaşanan bir bıçaklı saldırı, ülkede ırkçılık ve toplumsal eşitsizlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, siyahi bir adamın metroda önüne oturan beyaz bir kadını hiçbir provokasyon olmaksızın bıçakladığı görülüyor. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olay, başta ana akım medya tarafından görmezden gelinse de, Elon Musk’ın yaptığı sert paylaşım sonrası büyük yankı uyandırdı. Ardından ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medyada Büyük Tepki

Olayın görüntüleri ilk olarak X platformunda yayıldı. Görüntülerde, bir metro vagonunda siyahi bir adamın, tam karşısında oturan beyaz bir kadını hiçbir sözlü tartışma veya fiziksel temas olmadan bıçakladığı ve ardından vagonu terk ettiği anlar yer alıyor. Kadın, aldığı yara sonucu olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan New York Polis Departmanı’nın yürüttüğü operasyon sonucu birkaç saat içinde yakalandı.

Elon Musk: “Kesin Suçlarda İdam Hızlandırılmalı”

Olayla ilgili olarak Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kesin suçluluğun bulunduğu vakalarda ölüm cezası süreci hızlandırılmalı" ifadelerini kullandı. Musk’ın paylaşımı milyonlarca kez görüntülenirken, bazı kesimler tarafından destek, bazı çevrelerce ise eleştiri aldı.

Trump: “Bu, Amerika’nın Çöküşünün Sembolüdür”

ABD Başkanı Donald Trump da olayla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Washington’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, “Bu olay korkunç. Bu saldırı, Demokratlar tarafından yönetilen şehirlerdeki düzenin tamamen çöktüğünün bir göstergesi. Amerika kendi vatandaşlarını sokakta bile koruyamıyor,” dedi.

Trump ayrıca, saldırganı “evil” (kötü) olarak tanımlayarak, ülke genelinde şiddetle mücadele için federal güçlerin devreye sokulması gerektiğini savundu.

Toplumsal Arka Plan: Sınıfsal ve Irksal Hınç mı?

Saldırı, özellikle sosyal medyada, "ırk temelli nefret suçu" olarak nitelendirilirken; bazı yorumcular saldırının, alt sınıflarda biriken öfkenin dışa vurumu olduğunu savunuyor. Uzmanlara göre, ABD gibi ekonomik uçurumun derinleştiği toplumlarda bireyler, işinde gücünde olan orta sınıf vatandaşları hedef alabiliyor. Bu durum, sadece Amerika’ya özgü değil.

Paralel Olay: Türkiye’deki Ahmet Minguzzi Cinayeti

Türkiye'de yaşanan Ahmet Minguzzi cinayeti de bu bağlamda yeniden gündeme geldi. Minguzzi, sokak ortasında kendisini tanımayan bir kişi tarafından öldürülmüştü. Saldırganın ifadesine göre, “daha iyi bir hayat yaşadığı” için ona kin beslemişti. Bu olay da tıpkı ABD’deki metro saldırısı gibi, alt sınıf bireylerin, kendilerinden daha iyi durumda olduğunu düşündükleri insanlara yönelttiği şiddeti gözler önüne seriyor.