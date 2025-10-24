Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan olası zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, Trump’ın devam eden Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için görüşme yapmak istediğini ancak bu görüşmenin somut ve olumlu sonuçlar doğurması gerektiğini vurguladı. Sözcü, “Başkan ve yönetim, bir gün bu görüşmenin tekrar gerçekleşmesini umuyor. Ancak bu görüşmeden somut ve olumlu bir sonuç çıkmasını sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın özellikle Moskova’dan eylem görmek istediğini belirten Leavitt, ABD’nin iki Rus petrol şirketine uyguladığı yaptırımlara da atıfta bulunarak, gerekirse Moskova’ya karşı adım atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü, olası Trump-Putin görüşmesinin tamamen masadan kalkmadığını belirtirken, sürecin yakından takip edildiğini söyledi. Trump ise daha önce Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiğini açıklamış ve “Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi” demişti.

Uzmanlar, olası zirvenin hem diplomatik hem de güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Beyaz Saray yetkilileri, tarafların görüşmeden somut sonuçlar çıkmasını beklediklerini belirterek sürecin dikkatle yürütüldüğünü dile getirdi.