Ankara Ticaret Odası (ATO) Aile Çalışma Grubu tarafından, İstanbul Aile Vakfı ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) iş birliğiyle “Aile Birliğinin Güçlendirilmesinde Medyanın Rolü” semineri gerçekleştirildi.

ATO Meclis Salonu’nda düzenlenen programa, kamu kurumları, medya temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Seminerde yapılan konuşmalarda, medyanın toplumsal değerler üzerindeki etkisine, aile yapısının korunmasına ve dijitalleşmenin ebeveyn-çocuk ilişkilerine yansımalarına dikkat çekildi.

“Güçlü Aile Olmadan Güçlü Türkiye Olmaz”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, Ankara Ticaret Odası’nda “Aile Çalışma Grubu”nu bu kapsamda kurduklarını söyledi.

Baran, “Aile toplumun temelidir. Güçlü aile olmadan güçlü toplum olmaz. Güçlü aile olmadan güçlü ekonomi, güçlü Türkiye olmaz” diyerek aile kurumunun ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Medyanın, dijital platformlar aracılığıyla toplumsal değerleri şekillendiren güçlü bir araç haline geldiğini ifade eden Baran, “Amacımız aileyi güçlendirecek politikaları desteklemek, farkındalık oluşturmak ve medya dilinde milli değerleri yaşatmaktır” dedi.

“Başarılı İş Hayatının Temelinde Huzurlu Aileler Var”

ATO Başkanı Baran, başarılı iş insanlarının ve girişimcilerin arkasında huzurlu bir aile desteği bulunduğunu belirterek, “Aile dağılırsa ekonomi dağılır. Aile güçlenirse üretim, refah ve huzur artar” ifadelerini kullandı.

Baran ayrıca, medyanın sadece bilgi aktarmakla kalmayıp, “milli kimliğin ve aile değerlerinin taşıyıcısı” olması gerektiğini vurguladı.

“Ailenin Korunması Ortak Sorumluluğumuz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, “Ailenin korunması sadece bir bakanlığın değil, tüm kurumların ortak sorumluluğudur” diyerek, 2024-2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı hakkında bilgi verdi.

Cevheroğlu, dijitalleşen dünyada ebeveyn-çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesinin temel hedeflerden biri olduğunu söyledi.

“Değerler Ailede Başlar”

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, çocuklara ahlaki değerlerin küçük yaşta ailede kazandırılmasının önemine değindi. Kaya, “Çocuklarımıza değerleri ailede öğretmezsek, ne devlet ne sivil toplum bunu telafi edebilir. Her şey ailede başlar” dedi.

“Medya, Toplumsal Değerlerin Taşıyıcısı Olmalı”

İMEF ve TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa, medya dilinin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Aile, insanın ilk değerler okuludur. Toplumun huzuru, ailede öğrenilen saygı, sevgi ve sorumlulukla mümkündür. Medya dili bu değerleri yaşatmalı” dedi.

“Ebeveynlerin Ekran Süresi Çocukları Etkiliyor”

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Eryılmaz, yaptıkları saha araştırmasına göre, ebeveynlerin günlük ekran süresinin ortalama 5 saati bulduğunu belirtti. Eryılmaz, “Ekran süresi uzun olan ebeveynlerin çocuklarında kaygı düzeyi yüksek. Bu, dijital çağın en ciddi aile sorunlarından biri” ifadelerini kullandı.

Panel Oturumlarında Aile ve Medya İlişkisi Ele Alındı

Programın panel bölümlerinde, akademisyenler ve medya temsilcileri, dijitalleşmenin aile yapısına etkilerini ve medya etiğini değerlendirdi.

Oturumlarda İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, RTÜK ve sektör temsilcileri konuşmacı olarak yer aldı.

Seminer, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik farkındalık çağrısıyla sona erdi.