TELE 1’de sular durulmuyor. Kanalın yönetimine kayyum atanmasının ardından çalışanlardan dikkat çeken bir hamle geldi. Kanalın çok sayıda çalışanı, “Penguen medyası olmayacağız” diyerek istifa etti.

İstifa açıklamasını TELE 1 Ana Haber sunucusu Murat Taylan yaptı. Taylan, ekip adına yaptığı açıklamada, kanalın bugüne kadar savunduğu ilkelerin kayyum yönetiminde korunamayacağını belirterek “Biz gazetecilik yapıyoruz, propaganda değil. Penguen medyası olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

Kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma sonrası TMSF tarafından kayyum atanmış, bu gelişme kanal içinde büyük yankı uyandırmıştı. Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından yönetim değişikliğine gidilmesi, redaksiyon ve teknik ekip dahil birçok çalışan tarafından “basın özgürlüğüne müdahale” olarak değerlendirildi.

TELE 1’in yayın çizgisinin geleceği belirsizliğini korurken, istifa eden çalışanlar meslek ilkelerinden taviz vermeyeceklerini vurguladı. Kanal yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.