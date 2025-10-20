ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın mevcut savaş hatlarında durması ve çatışmaları sonlandırması gerektiğini söyledi.

ABD merkezli The Daily Beast’in haberine göre, Trump başkent Washington’a dönüş yolunda gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Kiev yönetiminin mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı son görüşmede “Donbas bölgesinin Moskova’ya devredilmesi” çağrısında bulunduğu iddialarını reddeden Trump, “Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, bulundukları yerde, yani savaş hatlarında durmak” ifadelerini kullandı.

Çatışmaların bir an önce durdurulmasının öncelikli hedef olması gerektiğini vurgulayan Trump, Ukrayna’nın “ilerleyen süreçte yeni müzakereler yürütebileceğini” savundu.