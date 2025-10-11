Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, 79 yaşındaki Trump’ın kalp yaşının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Trump Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde planlı bir takip muayenesini başarıyla tamamladı. Bu muayene, Trump’ın devam eden sağlık bakım planı kapsamında gerçekleştirildi ve ileri düzey görüntüleme, laboratuvar testleri ile önleyici sağlık değerlendirmelerini içerdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, sürecin multidisipliner bir uzman ekibi tarafından yürütüldüğü, çalışmaların önde gelen akademik ve tıbbi danışmanlarla koordineli biçimde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Trump’ın doktoru Sean P. Barbabella, yapılan laboratuvar testlerinin “olağanüstü” sonuçlar verdiğini belirterek, metabolik, hematolojik ve kardiyak değerlerin ideal seviyelerde olduğunu açıkladı. Trump’ın yaklaşan uluslararası seyahatlerine hazırlık kapsamında yıllık grip ve güncellenmiş COVID-19 aşılarını da yaptırdığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca, Trump’ın kardiyovasküler, nörolojik ve fiziksel performansının güçlü olduğu, yoğun günlük programını herhangi bir kısıtlama olmadan sürdürebildiği vurgulandı. Açıklamada, “Başkan Trump genel sağlık durumunun mükemmel olduğunu göstermeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.