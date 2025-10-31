İki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 15 Kasım'a kadar devam edeceği İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklandı. Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede uygulanmaya devam edecek. Yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 31 Ekim-02-04-06-08-10-12-14 Kasım tarihlerinde, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 01-03-05-07-09-11-13-15 Kasım'da saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

İKİ BARAJDA HİÇ SU KALMADI

Planlı su kesintilerine devam edilmesine rağmen İzmir'de barajlardaki su oranı, her geçen gün azalmaya devam ediyor. İZSU verilerine göre; kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1,77'ye düştü. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,7, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 46,86'ya geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,5 olarak kaydedilirken, Gördes Barajı ve Balçova Barajı'nda hiç su kalmadı.(DHA)