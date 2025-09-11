Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Habertürk, SHOW TV ve Bloomberg gibi kanallara, suç örgütü kırma, kaçakçılık ve kara para aklama suçlamalarıyla el koyması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bu kanallar yıllarca İktidarın propaganda aygıtı olarak kullanıldı"

Habertürk, SHOW TV ve Bloomberg gibi isimlerin olduğu 121 şirkete el konulması üzerine şu ifadeleri kullanan Tanal'ın cümleleri şöyle: "Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT yıllarca iktidarın propaganda aygıtı olarak kullanıldı. Demokrasiye saldırdılar, özgürlükleri hedef aldılar, halkın iradesini bastırmak için yayın yaptılar. Anayasa’nın 28. maddesi basın özgürlüğünü güvence altına alırken, bu kanallar hukuken görevini bırakıp iktidarın borazanına dönüştü. Siyasi olarak iktidar, önce bağımlı medya yarattı; muhalifleri susturdu, yandaşları ödüllendirdi. Bugün ise işlevi biten bu kanalları tuvalet kâğıdı gibi çöpe attı. Bu, basının değil, otoriter rejimin çürümüşlüğünün açık fotoğrafıdır. Toplumsal olarak en ağır bedeli halk ödedi. Gerçekleri öğrenme hakkı gaspedildi, haber yerine yalan, analiz yerine propaganda dayatıldı. Bugün yaşanan sadece üç kanalın çöküşü değil, yıllardır istismar edilen kamusal bilgi hakkının enkazıdır. Basının görevi iktidarı yüceltmek değil, halka gerçeği aktarmaktır. Basın özgürlüğü demokrasi ve hukukun temel taşıdır. Onu yok edenler, sonunda kendi kurdukları çarkta ezilmeye mahkûmdur." diye konuştu.