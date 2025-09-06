Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 14:00 sularında Atatürk Orman Çiftliği'nde yapımı tamamlanan “Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi"nin açılışını gerçekleştiriyor. Açılış töreni devam ederken, park girişinde toplanan hayvan hakları savunucuları eş zamanlı olarak protesto düzenliyor.

"Hayvanseverler: “Hayvanat Bahçesi Esarettir”

Ellerinde döviz ve pankartlarla alana gelen grup, “Hayvanat Bahçesi Esarettir”, “Yaşam Hakkı Satılık Değil”, “Kafes Değil Özgürlük” gibi sloganlar içeren dövizlerle tepkilerini dile getiriyor.

Park Beğeni Topladı, Ama Tartışma Yarattı!

Park, doğal peyzajı ve çocuk oyun alanlarıyla şimdiden ziyaretçilerden olumlu yorumlar alıyor. Ancak hayvanat bahçesi bölümü, sosyal medyada da gündeme oturdu. “Çocuklara doğayı sevdirmek hayvanları hapsetmekle olmaz” yorumları dikkat çekiyor.

Belediyeden Açıklama Bekleniyor!

Henüz açılış konuşmaları sürerken ABB’den konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Hayvan hakları derneklerinin, ilerleyen saatlerde belediye yetkilileriyle görüşme talebinde bulunması bekleniyor.