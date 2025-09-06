K.A.C. idaresindeki 16 F 4415 plakalı kamyonet, Sivrihisar-Ankara kara yolunun 16'ncı kilometresinde Babadat Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan S.D'ye (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. S.D'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.