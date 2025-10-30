Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti.

Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz.”

Grafikte 12 ay sonrası enflasyon beklentileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri şu şekilde oluştu:

Hanehalkı: Ekim 2024’te yüzde 67,2 , Ekim 2025’te yüzde 54,4 (13 puan düşüş)

Reel Sektör: Ekim 2024’te yüzde 49,5 , Ekim 2025’te yüzde 36,3 (13 puan düşüş)

Piyasa Katılımcıları: Ekim 2024’te yüzde 27,4, Ekim 2025’te yüzde 23,3 (4 puan düşüş)

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti.