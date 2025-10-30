Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Bayramı kabul töreni düzenledi. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti milletvekilleri Fatih Dönmez ile Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri İbrahim Arslan ve Jale Nur Süllü, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyetin 102’nci yılını kutlayıp, “Bugün milletimizin en önemli bayramıdır. Bugün, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinin perçinlendiği günün yıldönümüdür. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 7 düvele karşı gelinen eşsiz bir mücadelenin zaferidir. Cumhuriyet bağımsızlığımıza, onurumuza ve geleceğimize kastedenlere karşı; kadınıyla erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla yekvücut olmuş bir milletin verdiği en büyük cevaptır. Başta büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatan toprağını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizin ve ebediyete intihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

‘BU MEMLEKETİ HEDİYE BIRAKTILAR’

Vali Hüseyin Aksoy’un özel davetiyle etkinliğe katılan ve cumhuriyetle aynı yaşta olan Ali Sezer, cumhuriyet sayesinde rahat bir ömür geçirdiğini söyledi. Cumhuriyetsiz bir memleketin olamayacağını sözlerine ekleyen Sezer, “Böyle bir mutluluk yok. Allah bugünleri yaşatan devletimize ve halkımıza hepsine yardım etsin, Allah bunlara ömür versin. Ben 102 yaşındayım, 1923 doğumluyum. Allah’a şükür hayattan memnunum, memleket iyi, dirliğimiz düzenimiz iyi, hiçbir ihtiyacımız yok. Allah cumhuriyeti kuranlara, ilan edenlere sual sormasın. Bu cumhuriyet ilelebet yaşasın. Cumhuriyetsiz bir devlet olmaz, Türkiye’nin cumhuriyeti, dini bayramlar gibidir, daha ileri sayılır. Cumhuriyet bu devlete büyük bir hatıra, ömür boyu yaşasın, ömür boyu da yaşayacak. Ömür boyu yaşaması için cumhuriyet kurdular. Bu cumhuriyeti kuranlar nur içinde yatsın. Bu Türk milleti onları unutmayacak. Bu memleketi hediye bıraktılar” diye konuştu.

Kabul töreni sonunda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Ali Sezer, Cumhuriyetin 102’nci yıldönümü pastasını birlikte kesti. Davetliler, Ali Sezer ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)