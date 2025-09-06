Ankara'nın bazı bölgelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili olmaya başladı. Günlerdir beklenen yağışın gelişiyle birlikte cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 6 Eylül Cumartesi günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında Ankara genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Özellikle trafikte olan sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, açık alanlarda bulunan vatandaşların da gerekli önlemleri alması istendi.

Yağışların akşam saatlerine doğru etkisini azaltması bekleniyor.