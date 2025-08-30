Show TV’nin sevilen yapımı Bahar, MF Yapım imzasıyla 3. sezon için sete çıktı. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizi, ilk iki sezonda olduğu gibi yeni bölümleriyle de ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

İki yeni oyuncu kadroya katıldı

Merakla beklenen 3. sezonda iki başarılı isim daha Bahar evrenine dahil oldu.

Mert Turak , Amerika’dan gelen bir beyin cerrahını canlandırarak hikâyeye farklı bir yön verecek.

Hayal Köseoğlu ise enerjik tavırları ve dikkat çekici karakteriyle diziye yeni bir soluk kazandıracak.

Bu iki transferle birlikte dizide yepyeni çatışmalar, sürpriz ilişkiler ve heyecan dolu gelişmeler yaşanacak.

Yeni sezonda güçlü ekip

Bahar dizisinin yönetmen koltuğunda bu sezon Mehmet Can Bindal oturuyor. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizi, üçüncü sezonda daha derin ve etkileyici bir anlatımla izleyicilerin karşısına çıkacak.