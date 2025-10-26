Etimesgut Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ve dayanışma kültürünü temel alan projelerine bir yenisini daha ekledi. Toplumun her kesimine dokunmayı hedefleyen belediye, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yeni sosyal tesisini hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Hikmet Özer Caddesi No:6 adresinde yer alan yapı, belediye ekiplerinin titiz çalışmalarıyla “Ahi-Kent Lokantası” olarak yeniden düzenlendi. Belediye birimlerinin koordineli çalışmasıyla hayata geçirilen proje, hem mahalle sakinlerinin hem de Etimesgutluların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı.

112 metrekare kapalı alanı ve toplamda 1.078 metrekarelik geniş kullanım alanıyla dikkat çeken Ahi-Kent Lokantası, modern ve ferah mimarisiyle vatandaşlara konforlu bir ortam sunuyor. Tesis; iç mekânda 42, terasta 14 ve bahçe ile kamelya alanlarında 88 kişilik oturma kapasitesiyle toplamda 144 kişiye hizmet verebilecek.

Lokantada yapılan iç düzenlemelerle vatandaşların rahatça yemek yiyebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturulurken, bahçede gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla da yeşil ve huzurlu bir atmosfer sağlandı. Böylece Ahi-Kent Lokantası, yalnızca yemek yenilen bir tesis değil; aynı zamanda buluşma ve dinlenme noktası haline geldi.

Sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan lokantada, çay, kahve, simit, poğaça ve çeşitli tatlı-tuzlu ürünler sunulacak. Belediyenin aşevinde hazırlanan sıcak tabldot yemekler ise 12.00–14.00 saatleri arasında vatandaşlara 80 TL karşılığında ikram edilecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Ahi-Kent Lokantası’nın açılışına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ahi-Kent Lokantası, sosyal belediyecilik anlayışımızın en somut örneklerinden biri. Bu proje yalnızca uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeğe erişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlarımızın bir araya gelerek dayanışma kültürünü yaşatabilecekleri sıcak bir ortam oluşturuyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘kimsesizlerin kimsesi’ anlayışından ilham alarak Etimesgut’ta kimseyi geride bırakmayan bir belediyecilik modeli uyguluyoruz. Ahi-Kent Lokantası, adını taşıdığı Ahilik geleneğinin paylaşma ve yardımlaşma ruhunu bugüne taşımaktadır.

Bizim için belediyecilik sadece bina inşa etmek değil, insanın gönlüne dokunmaktır. Bu lokanta, gençten yaşlıya herkesin kendini evinde hissedeceği bir buluşma noktası olacak. Etimesgut’ta dayanışmanın bu güzel örneğini hep birlikte büyüteceğiz.”