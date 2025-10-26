PKK yönetimi, Abdullah Öcalan onayıyla Türkiye’den Medya Savunma Alanları’na çekilmeye başladı. Kandil’den yapılan açıklamada, sürecin hızlandırılması için hukuki ve siyasi düzenlemeler talep edildi. Açıklamada, çatışma ve provokasyon riski bulunan bölgelerde tüm güçlerin kademeli olarak geri çekildiği belirtildi.

