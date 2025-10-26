Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 sezonunda 22 Aralık’ta sefere başlıyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, trenin Ankara-Kars hattında toplam 60 sefer yapacağını ve yolculara hem doğal güzellikler hem de kültürel mirası keşfetme fırsatı sunacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil 32 saat süren yolculuk boyunca Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas’ta mola verileceğini belirtti. Yolcular, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar eşliğinde kartpostal niteliğinde manzaralar görecek.

Biletler 27 Ekim’de satışa çıkıyor. Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesi bulunuyor. Bireysel yolcular, TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acentelerden bilet temin edebilecek.

2019’dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi, Türkiye’nin en özel turizm markalarından biri olarak öne çıkıyor.