SULTANGAZİ’de Anadolu Kültür Festivali heyecanı, Adıyaman temasıyla devam ediyor. Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Adıyamanlılar Platformu’nun düzenlediği Adıyaman Kültür Buluşmaları protokol töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında Sultangazi, Adıyaman’ın kültürel değerlerini ve yöresel lezzetlerini ilçedeki vatandaşlarla buluşturdu. Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Resul Kurt, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Adıyaman Platformu Başkanı Hüseyin Kurkut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Burası Sultan Şehri”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı konuşmada, “Sultangazi, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, 81 ilden güzel vatandaşlarımızın yaşadığı bir şehir. Buraya ‘Sultan Şehir’ diyoruz. Kardeşlik, birlik ve beraberlik burada önemlidir. Anadolu Kültür Festivali, bu birliğimizin güzel bir örneğidir. Burası sadece binalardan ibaret değil; kültür merkezleri, sosyal ve sportif alanlar, yeşil alanlar ve sanatsal faaliyetleriyle ruhu olan bir şehir” dedi.

Deprem sonrası destekler ve yatırımlar

Başkan Dursun, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ardından Adıyaman’a desteklerini sürdürdüklerini belirterek, “Depremde Adıyaman en çok hasar alan illerimizden biri oldu. İlk saatlerden itibaren arama kurtarma ekiplerimizle oradaydık ve 16 ay boyunca hemşehrilerimizin yanında olduk. Devletimizin desteğini hissettik. Şimdi Mehmetçik İlkokulu’na 4 derslikli anaokulu kazandırıyoruz, Kasım ayında faaliyete geçecek. Yardım etmek millet olarak bizim hamurumuzda var” ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri ve Adıyaman Platformu’ndan teşekkür

Programda milletvekilleri de selamlama konuşmaları yaparak hemşehrileriyle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sultangazi Adıyamanlılar Platformu Başkanı Hüseyin Kurkut ise, Belediye Başkanı Dursun’a Adıyaman’a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Yöresel lezzetler ve Latif Doğan konseri

Etkinlik alanına gelen ziyaretçilere çiğköfte, peynir helvası ve nar ikram edilirken, Adıyaman’ın yöresel tatları büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçı Latif Doğan ise sahnede en sevilen şarkılarını Sultangazililer için seslendirdi; kalabalık hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.