İstanbul Sultangazi’de bir kadın yanındaki kız çocuğuyla mağazaya gitti. Kadın mağazada giysilere bakarken kız çocuğu da mağaza önünde bulunan kıyafetlerden birini alarak uzaklaştı; şüpheli kadın da ardından mağazadan çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 17.45 sıralarında Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre mağazaya gelen kadın, yanındaki kız çocuğuyla ürünlere bakmaya başladı. Kadın mağaza içinde başka ürünlere bakarken, dışarıda duran kız ise, aldığı kıyafetle mağaza önünden hızla uzaklaştı. Dikkat çekmemek için içeride duran kadın telefonla konuşuyor gibi yaparak mağazadan ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.