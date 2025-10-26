Ekrem İmamoğlu, hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi ve ifadesi alınacak. Sabah saatlerinden itibaren adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, adliye bahçesi vatandaş ve personel girişine kapatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 11.00 civarında adliyeye gelirken, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile partililer de adliyede hazır bulundu. Özel’in saat 14.00’te Çağlayan Meydanı’nda basın açıklaması yapması bekleniyor.

Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye ve meydanda, vatandaşların girişine izin verilmezken, CHP liderinin meydandaki kalabalığa hitap etmesi planlanıyor.