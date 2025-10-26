Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, kimliği belirsiz motosikletli kişiler bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Gece saatlerinde Beştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, motosikletle gelen şüpheliler eğlence mekanına rastgele ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı sonucu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sırasında mekanın kapalı olması olası bir faciayı önlerken, polis ekipleri olay yerinde çok sayıda mermi kovanı buldu. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.