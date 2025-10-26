Süper Lig’de geride kalan 10 haftada 23 puan toplayarak 2. sırada yer alan Trabzonspor, iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde mağlubiyet yaşamadan 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puan topladı ve ligde iç saha puan cetvelinde üst sıralarda yer aldı.

Trabzonspor, iç sahada maç başına 2,33 puan ortalamasıyla oynarken, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor’u 1-0, Zecorner Kayserispor’u 4-0, İkas Eyüpspor’u 2-0 yendi. Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, sahasında toplam 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, Papara Park’ta geçtiğimiz sezon ve bu sezon toplam 11 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak rakiplerine sadece bir kez 3 puan kaptırdı. İç sahadaki tek yenilgi Galatasaray’a karşı yaşandı; geçen sezonun 35. haftasında sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0 mağlup olan Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından 169 gün boyunca iç sahada kaybetmedi.

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da sahasındaki galibiyetlerle finale yükseldi. Çeyrek finalde Sipay Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen bordo-mavililer, yarı finalde Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finale kaldı. Finalde Galatasaray’a 3-0 yenilen Trabzonspor kupayı kazanamadı.