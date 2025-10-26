İstanbul’un Avcılar ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet bariyere çarptı. Kazada motosikletin arkasında bulunan 17 yaşındaki Musab Umeyr Aydın hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Olay, 23 Ekim gecesi Merkez Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yan yolda ilerleyen motosikletin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan Musab Umeyr Aydın yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran Aydın’a olay yerinde uzun süre kalp masajı yaptı. Yaralı genç ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 yaşındaki Aydın kurtarılamadı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.