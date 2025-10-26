İstanbul, Esenyurt'ta aniden yavaşlayan otomobil zincirleme trafik kazasına neden oldu. 4 aracın hasar gördüğü kaza araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.50 sıralarında Haramidere mevkiinde Avcılar istikametinde meydana geldi. Üç şeritli yolun sağ şeridinde ilerleyen otomobil bir anda yavaşladı. Arkasından gelen otomobilde yavaşlarken diğer araçlar duramayarak kaza yaptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcular kazada yara aldı. Zincirleme kaza otomobildeki araç kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.