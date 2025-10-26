Olay, saat 20.00 sıralarında Seyid Ömer Mahallesi Silivrikapı Caddesi ile Altımermer Caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, kendisini takip eden şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin yardımıyla yaralı, otomobile alınarak hastaneye götürülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA