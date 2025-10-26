SÜPER LİG

14.30 Hesap.com Antalyaspor - RAMS Başakşehir

17.00 Galatasaray - Göztepe

17.00 Gençlerbirliği - TÜMOSAN Konyaspor

20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli takım hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek

1’İNCİ LİG

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

15.30 Trabzonspor-Anadolu Efes

18.00 Aliağa Petkimspor-Mersinspor

20.30 Galatasaray MCT Technic-Karşıyaka

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş Boa

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring

VOLEYBOL

- Vodafone Sultanlar Ligi

14.00 Kuzeyboru-Göztepe

14.00 İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit

17.00 Aras Spor-Türk Hava Yolları

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor

18.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin

20.00 Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş

TEKVANDO

Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nın 3’üncü gününde kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ile erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ve 87 kiloda Orkun Ateşli tatamiye çıkacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

09.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu etkinliğine katılacak.

Kaynak: DHA